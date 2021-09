“Púdrete por siempre mantenido cul…”: Fanny Cuevas estalla contra su ex en impactante desahogo por infidelidad y maltrato

Este lunes la ex chica reality Fanny Cuevas desató la polémica en redes sociales tras publicar una impactante denuncia en contra de ex pareja, en la que lo acusa no solo de una infidelidad, sino también de haberle robado millones de pesos.

A través de su cuenta de Instagram, la otrora participante de Mundos Opuestos publicó dos historias en las que compartía su desahogo, compartiendo además la cuenta de la mujer con la que su ex le habría sido infiel.

“Ayer mi ex se acostó con esta mina. ¡Quiero dejar en claro que me manda mensajes todos los días!”, escribió Cuevas en la publicación.

“Me robó 2 millones de pesos y me maltrató física y psicológicamente. Por favor déjame en paz! Gástate mi plata y sigue con tu vida, que no me estén molestando”, añadió.

Finalmente el descargo culminaría con un ¿Cómo la gente puede ser tan mala?, ¡Tan mal agradecido! Púdrete por siempre mantenido cul…”.

Revisa las publicaciones a continuación.