Actor Romeo Singer compartió fotografías al natural: Recibió elogios y respondió a crítica por sus arrugas

El actor Romeo Singer compartió una serie de fotografías en su perfil de Instagram al natural, mostrando su cambio de look que se realizó.

“Que rico es ir a tu boliche amigo“, escribió en la reseña de la publicación en la red social. Además, agregó que “encontrarme con gente copada como @maritosalazaratias que son su ojo crítico y al más puro estilo instantánea, tiró estas fotos captando lo bien que lo paso cuando dejo el cuidado de mi pelo/barba en tus manos mágicas“.

“Te quiero y valoro mucho el cariño a través de tu trabajo toda vez que coincidimos”, añadió.

Estas fotografías provocaron muchos elogios por parte de sus seguidores, en la cual expresaron que “está como el vino“. Además, de “Estás cada día mas joven querido coAch / actor/ Dj y ahor rostro televisivo”, “Bello”, “Más lindo” y “Estupendo“; fueron algunos de los mensajes que dejaron en Instagram los internautas.

Pero no todos los comentarios en la red social fueron positivos, ya que algunos criticaron sus arrugas. “Que se haga un lifting… Se le ve arrugado el rostro“. Ante esto, el actor nacional decidió responder. “Gracias por tu opinión”, escribió.

“No me molesta mostrar el envejecer a los 46 años. Como la vida misma, hay días en que nos vemos mejor o peor, pero es decisión de cada uno fingir lo inevitable. La mía es no hacerlo. Saludos y espero un posteo tuyo para decirte con propiedad que hacer con el tuyo”, agregó.

Ve aquí la publicación del actor Romeo Singer: