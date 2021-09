Compañeras de Berta Lasala en ‘Milf’ le piden explicaciones por dichos de Yerko Puchento: “Qué se cree”

El nuevo estelar de Mega, ‘Pecados Capitales‘ se estrenó el pasado sábado, programa que estuvo marcado por el regreso de Yerko Puchento a las pantallas.

En el espacio que es conducido por Javiera Contador tuvo como invitada a María Paz Jorquiera, conocida como Maly. En su presentación Yerko le preguntó: “¿Por qué te echaron de ‘Milf’?”, a lo que ella respondió que “no me echaron“.

Después el personaje que interpreta Daniel Alcaíno lanzó que “no calza con las otras señoras, las gordas que están ahí no… Hay una que es regia“. Esto lo dijo en aludiendo a su esposa Berta Lasala, quien es una de las integrantes del programa de TV+.

Reacciones en ‘Milf’

Debido a esto, el capítulo de este lunes en ‘Milf’, Claudia Conserva comenzó el espacio recordando aquel momento para referirse a los dichos.

“No es justo de enterarse de los dichos de Yerko Puchento“, comenzó diciendo Claudia. Después agregó que”Yerko Puchendo, durante el fin de semana en un programa, le dijo a la Maly Jorquiera que ella no estaba en ‘Milf‘ porque no calza con las otras señoras, las gordas que están ahí“.

Ante esto, Berta Lasala le lanzó -entre risas- que “te vas de la casa maldito, te dije que no hicieras esto, te dije que me iban a echar por tu culpa, imbécil“.

Entre risas las panelistas solicitaban una explicación, aunque Berta intervino diciendo: “Qué se cree. Todo por hacerse el coqueto. Disfrazado de gay, haciéndose el coqueto con la Maly“. La actriz aseguró que no sabía nada y que le preguntó “por qué nos pelaste“.

