“Le dices guatón copión”: La salida sin filtro de la Dra. Cordero mientras hablaba de Eduardo Fuentes con JC Rodríguez

La doctora Cordero fue la última invitada a “Pero con Respeto”, de CHV, animado por Julio César Rodríguez. Durante el espacio, ambos jugaron a una dinámica que provocó un abrupto comentario de la psiquiatra sobre un colega del periodista.

El juego consistía en escuchar una oración, ver la foto de un persona y completar la oración. Una de las imágenes presentadas fue la de Eduardo Fuentes.

“Eduardo Fuentes fue una persona muy querida para mí…”, partió diciendo Cordero, cuando fue interrumpida por Rodríguez por no seguir las instrucciones del juego. “Pero dígame la frase… no, la doctora no se puede jugar con ella”, bromeó el conductor.

En ese contexto, la profesional de la salud lanzó: “Tú le dices guatón copión a él”. “No, pero no es él. Son los demás, Eduardo da la cara, pero igual me copia”, respondió J. C. en tono distendido