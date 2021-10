Ricky Martin aclaró las dudas sobre supuestos cambios en su rostro: “No tengo nada que esconder”

Por estos días Ricky Martin fue tema de conversación al aparecer en una entrevista, que le hizo Enrique Iglesias tras una presentación en conjunto sobre su gira ‘Enrique Iglesias & Ricky Martin Live!‘, donde se mostró con supuestos retoques estéticos en su rostro.

Esto provocó que en las redes sociales comentarán sobre la nueva imagen del puertorriqueño, lo que provocó, además, una ola de memes.

Ante esto, el propio cantante salió aclarar lo sucedido afirmando que no se ha realizado nada en su cara. “Hola, hola familia, ¿cómo están? Estoy aquí porque que creo que algunos de ustedes están muy preocupados“, partió diciendo Ricky Martin a través de un video que compartió en TikTok.

“Preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro, mira tengo líneas, bótox”, continuó señalando. Además, añadió que “si me pongo bótox, si me pongo fillers se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder“.

En esa línea, explicó que aquel día de la entrevista se puso “un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, donde simplemente me inflamé, pero fuera de eso… fue un día normal”. Luego señaló que no quiso suspender “la entrevista con toda esta inflamación, lo hubiese hecho para que no estuviese y estar haciendo este video, pero que está todo bien”.

Asimismo, insistió que su vida está normal y “muy saludable”. Sobre los conciertos mencionó que “están de puta madre y seguiremos trabajando fuerte. Pero mira, no hay nada. Los quiero mucho que estén bien, y nos vemos esta noche Chicago”.

Revisa aquí las palabras de Ricky Martin: