“Me vas a tener que matar a mi primero”: A patadas José Antonio Neme se defendió de intento de robo de uno de sus perros

Una fuerte experiencia vivió el animador de Mega José Antonio Neme luego de que saliera a dar un paseo con sus perros: Bo, Duque y Lara.

En conversación con Las Últimas Noticias, el periodista relató que esto ocurrió en Las Condes y mientras caminaba se percató de tres hombres que se dirigían hacia él en dirección contraria y mientras se acercaron uno de ellos sacó un arma blanca con la intención de cortar una de las correas.

“Cuando vi que uno de ellos quería cortar la correa los tiré para atrás (a los tres perros), me tiré de espalda y le dije “el perro no me lo vas a quitar, vamos a pelear aunque tengas un cuchillo. No te vas a llevar el perro, me vas a tener que matar primero”. El no me respondió nada”, relató a LUN.

Tras ello, el conductor de Mucho Gusto le dio una patada en el tórax a uno de los hombres, quien terminó golpeándose en un árbol, y él comenzó a gritar auxilio. Los vecinos del sector y transeúntes alertaron la situación por lo que los asaltantes huyeron.

“Ahí empezó a salir gente de los autos, se armó bulla y arrancaron. Un vecino que vio todo desde un balcón dijo que andaban en un auto chico que estaba en otra calle”, contó. “Me quedé parado esperando a Carabineros. Se bajó gente buena onda de los autos y uno queda tratando de cachar, porque todo pasa súper rápido. Son segundos pero es como si fueran 10 días. La Lara, que es la más imponente de los tres perros quedó ahí medio petrificada, yo creo que se asustaron”, agregó el periodista.

Ante la consulta de vecinos por si se encontraba bien, después de media hora se dio cuenta de que no tenía su celular, lo que sin embargo no le importó porque se preocupó de defender a sus perros.

“Cuando llegó Carabineros hice la denuncia y todo lo que tenía que hacer pero la verdad la saqué barata, no le pasó nada a los perros ni a mí”, dijo.

Más tarde en Instagram agradeció las muestras de apoyo: “Gracias del fondo de mi ❤️ a toda la gente que me ha escrito mostrándome su preocupación y cariño. Han sido muchas personas!!!! He leído uno y cada uno de sus mensajes. Jamás hubiese entregado al BO ni siquiera cuchillo mediante. Quienes tienen animales me van a entender…lo miré a la cara y le dije “vas a tener que pasar por encima mío primero compadre..” Quizás piensen que fue temerario o irresponsable, pero para mi mi Perro no es una billetera ni un reloj…gracias x todo 🌟”.

“Gracias 🙏 porque sigues conmigo te amo ❤️ @clubdeperrosygatos.cl #bo“, agregó en otra publicación.

