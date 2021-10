“Me ha visto reír y llorar”: Maura Rivera dedica romántica postal a Mark González en redes sociales

Este viernes la modelo chilena Maura Rivera compartió en sus redes sociales una romántica publicación dedicada a su esposo, el ex mundialista Mark González, demostrando que entre los dos no existe nada más que amor.

Utilizando su cuenta de Instagram publicó una serie de imágenes en la que se aprecia a la pareja disfrutando en el patio de su hogar. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la profunda reflexión que añadió en la descripción.

“Mi complemento perfecto es Mark González. Tantos años juntos, quien más me conoce es el, quien me ve despertar día a día con la peor cara, dormir de la forma con menos glamour”, partió diciendo la modelo.

“Me ha visto reír y llorar, es capaz de escucharme por horas, también respeta mis silencios y mis espacios, me encuentra sexy en los peores momentos, me apoya en lo que se me ocurra, y a veces no necesariamente me entiende el simplemente me quiere“, añadió.

Finalmente cerraría la publicación agregando que las imágenes fueron sacadas por sus hijos, y que “las personas no somos perfectas pero si tienes alguien que te apañe en lo más mínimo cuídalo y ámalo como yo a él”.

Revisa la postal a continuación.