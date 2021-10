“Te bajan de categoría”: Coté López responde sin filtro a desubicados comentarios sobre sus tatuajes

Este viernes la modelo María José López se hartó de las críticas que recibe diariamente en sus redes sociales, por lo que decidió recurrir a su cuenta de Instagram para referirse públicamente al tema.

En ese sentido, a través de sus historias publicó una captura pantalla donde se aprecia el mensaje de una persona que la criticaba por su apariencia.

“Horribles los tatuajes, te baja de categoría”, leía el mensaje, sobre el cual Coté escribió un fuerte descargo.

“¿Qué categoría me baja? Yo no pertenezco a ninguna. Pertenezco a la mía donde solo estoy yo. No me interesa ser clasificada en ningún estatus adscrito o asignado, ni en ninguna clasificación tipo AB, C1a, C1b, etc. Un tatuaje no cambia a la persona. Solo te puede molestar a ti al no saber respetar a otra”, sentenció.

Lejos de quedarse ahí el tema, el mismo usuario le volvió a responder una historia a López, en la cual la influencer señalaba que debido a un fuerte dolor de cabeza debió asistir a una clínica.

“Vas a la clínica por un dolor de cabeza, y otros no tienen ni para una dipirona. De qué estamos hablando”, escribió.

Ante esta nueva crítica la modelo simplemente contestó: “Voy al neurólogo por cefalea crónica donde puede pasar dos a tres días con dolor agudo sin parar, vómito y casi pérdida de visión”.

“Lamento mucho que no todas puedan acceder a un médico pero entonces, ¿Debería privarme? ¿Eso estaría bien para ti?”, agregó.

Antes de cerrar el tema, Coté aprovechó de criticar de vuelta a quien le escribió aquellos mensajes en sus redes, cuestionándolo por el uso que le daba a sus privilegios.

“¿Sabías que muchos estudiantes no pueden acceder a Internet y tú aquí escribiendo leseras. ¿Sabes qué pienso que estaría bien para ti? Con respeto, dejar de seguirme y así no te abrumas más”.