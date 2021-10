“¡Estás hiperventilado!” y “¡J. A. Kast nunca ha trabajado”: El tenso debate entre Daniel Stingo y Macarena Santelices

Uno de las polémicas que dejó el debate presidencial de este lunes fue cuando el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, emplazó a José Antonio Kast (Partido Republicano) por las inversiones que posee Panamá, citando un reportaje de La Tercera.

El momento siguió dando que hablar este martes en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, ya que fueron invitados los voceros de ambos presidenciables. Por parte de Kast fue la exministra de la Mujer Macarena Santelices, mientras que a Boric lo representó el convencional Daniel Stingo.

“José Antonio Kast ha aclarado muchas veces lo que ocurrió con ese reportaje de La Tercera y él, primero que nada, no evade impuestos, no los ha evadido y eso fue una situación absolutamente aclarada”, empezó diciendo Santelices.

Sin la misma templanza, cuando Stingo tomó la palabra le contestó que “parece que estuvimos en debates distintos con Macarena, porque Bavaria le sigue pagando plata a Kast, eso no lo puede evitar porque es un negocio familiar. Él decía ‘sí, yo he pagado impuestos’. Pero si Kast no ha trabajado, si yo era compañero de curso de él. Si el ha trabajado para el Estado recibiendo dietas del parlamento y eso es lo que él ha trabajado”.

Y continuó diciendo: “Algo tenemos en común con Macarena, en la libertad que propone Kast, porque él es la libertad de invertir en Panamá, y para Piñera la libertad es invertir en islas vírgenes, que en vez de traerlas para Chile la llevan para fuera. Esos son los patriotas, les gusta bailar cueca pero cuando hay que invertir en Chile se llevan las platas para afuera”.

El abogado también ironizó con la propuesta de Kast para evitar la migración ilegal. “Se cree el presidente de Estados Unidos haciendo zanjas, esas son las respuestas de un presidente. ¡Hacer zanjas! Zanjas llevándose la plata para afuera. Nunca ha trabajado, porque la plata es familiar y eso que lo niegue. Es de Bavaria y toda la empresa familiar, y por eso tiene toda la cantidad de plata”.

“Primero que nada Daniel, parece que estás hipervetilado, porque estás haciendo ver como todo lo que ha ganado con esfuerzo algún patrimonio…”, replicó la exministra.

“¡José Antonio nunca ha trabajado! Es plata familiar del Bavaria, no lo niegues, Macarena”, insistió Stingo.