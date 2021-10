Francisco Vidal reveló que está casi sordo en un oído desde 1993: “Yo creo que debo tener un 10% de audición”

En el capítulo 31 de ‘Pero Con Respeto‘ que emite Chilevisión estuvo como gran invitado el exsecretario de Estado, Francisco Vidal.

En el late que lidera Julio Cesar Rodríguez, el exministro de Michelle Bachelet fue consultado si era verdad que es sordo del oído derecho. “Yo creo que debo tener un 10%” de audición, fue lo que respondió Vidal.

Ante esto, reveló de por qué ya no escucha por aquel lado y, además, recordó la fecha exacta cuando se produjo esta dolencia en su oído, el 25 de julio 1993. “Yo era jefe de campaña de María Antonieta Saa, gran diputada y gran mujer…”, comenzó relatando Vidal.

“Nos llevan a una preparación en Quinteros, no se me ha olvidado nunca. Teníamos un lugar donde comíamos y debió haber 30 grados”. En ese momento contó que alguien invitó a una discoteca del sector. “Yo salgo con 30 grados, no quepo en la camioneta -adelante- y me dicen ‘ándate atrás’ (pickup), me pescó el aire po’“.

“Pase de 30 grados a uno y quedé sordo“, enfatizó, agregando que despertó sin la audición del lado derecho a eso de las tres de la mañana del 26 de julio, indicando que cuando “falla uno (oído) como que te amplía el otro“. Ante esto, detalló que partió a la clínica Santa María para ser atendido por de urgencia.

“Me atendió un doctor y casi me mató“, esto debido a que el médico lo envió a realizarse un scanner para ver si la sordera es producto de un tumor cerebral.

Debido a la ayuda de su cuñado que trabajaba en el centro médico supo que no era tumor, sino que simplemente quedó sordo.