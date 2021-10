Julio Milostich reconoce que “odió” a Jorge Zabaleta

El “Señor de la Querencia” también tiene su debilidad. Y es que en el programa “5 Mandamientos” de Canal 13, supimos que el actor Julio Milostich se puso muy nervioso y tímido al grabar una escena de una teleserie.

Fue en su primera teleserie “Hippie” donde le tocó interpretar a Adam, el amante del personaje de Carolina Arregui. “Lo único que no me tiritaba era el pelo” sostuvo el actor refiriéndose a una escena íntima que tuvo que grabar con la actriz.

El problema fue que el rato incómodo no solo quedó allí, sino que Milostich confesó que al grabar esa misma teleserie su colega Jorge Zabaleta se dio cuenta de su nerviosismo “Estábamos como vistiéndonos en el camarín y me queda mirando y me dice ‘y tú es la primera teleserie que haces o no’, y yo le digo sí, y me dice ‘ se te nota porque estás tiritando entero´. Y yo tratando de concentrarme y que nada me molestara y viene con ese desparpajo”.

“Yo lo odié un rato” reconoció también aunque aclarando que ahora tienen una excelente relación “Pasó el tiempo y la verdad es que hay que cachar que Jorge es una tremenda persona, que se ha superado montones, que es un gran actor de televisión, al cual le tengo mucho cariño. Y bueno me dijo las cosas como eran” finalizando el tema.