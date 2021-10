Maluma y Madonna la rompen en nueva portada de revista “Rolling Stone”

Las redes mundiales enloquecieron. Es que el último trabajo de la reconocida revista Rolling Stone fue juntar a dos grandes de la música, ella, la reina del pop y él, uno de los artistas contemporáneos más importantes del último tiempo, nos referimos a Madonna con Maluma.

Luego de dos años en que trabajaron juntos para el sencillo “Medellín” hoy nuevamente se encontraron los artistas para realizar este gran trabajo con icónica portada, esta con motivo de la 3era edición anual de Musicians on Musicians y que ambos compartieron en sus redes sociales.

Además ambos artistas tuvieron una conversación muy distendida, en el que hablaron también del tema “Medellín” y Madame X que aparece en el video clip y como se llama el documental se su última gira que fue estrenado el pasado 8 de octubre a través deParamount Plus. “Actualmente estás escribiendo una película sobre tu vida, ¿Cómo fue el proceso para ti, revivir todas esas experiencias?”, le preguntó Maluma

“Escribir mi guión es la experiencia más agotadora y desafiante que he tenido”, contestó ella “Es una especie de psicoterapia en cierto modo, porque tengo que recordar cada detalle desde mi infancia hasta ahora. Recordar todas las cosas que me hicieron decidir ser quien soy, mi viaje como artista, mi decisión de dejar Michigan para irme a Nueva York, todas las cosas que me sucedieron cuando era joven e ingenua, mis relaciones con mi familiares y amigos, ver morir a muchos de mis amigos; a veces, tengo sesiones de escritura en las que me voy a la cama y solo quiero llorar” respondió.

Por su parte, Maluma le conversó sobre sus futuros proyectos “Estoy planeando hacer mi próximo álbum con diferentes artistas africanos. Siento que ese es el futuro de la música urbana y la música latinoamericana. Ese es el siguiente paso para mí. Voy a seguir viajando. Estoy bastante seguro de que no he viajado como lo hizo Madonna”, y ella amablemente contestó “Lo harás en 30 años”.

Revisa en extenso esta conversación en el video.