Jordi Castell: “A mí me gustan los hombres de verdad”

El conocido fotógrafo Jordi Castell, ha estado últimamente en la agenda noticiosa de muchos medios y programas de comunicación, acaparando titulares siendo el centro de noticia.

Esto nace a partir de los constantes mensajes públicos en que se ha visto enfrentado con nada menos y nada más que el ex número uno del tenis mundial, Marcelo Ríos.

El tenista retrasado

La última aparición en televisión del conductor fue en pecados digitales, con respecto a esto señaló: “Fui a este programa porque me siento protegido por ese equipo, yo trabajé con ellos, pero además conozco a la Javiera Contador hace 25 años”. Cabe destacar que fue invitado en el momento preciso en que explotó el último escándalo con el chino.

Momento en que Ríos a través de sus redes sociales publicó:”Pastel no sufras tanto por el perro. Sólo piensa que debe estar feliz y pensando al fin mi liberé de este muerto de hambre que tenía que aguantar”, en alusión a la muerte del perro del animador de televisión.

En relación a este episodio comenta Jordi: “Había explotado recién el escándalo con el tenista retrasado y si bien yo desde la rabia disparé, fue en ese mismo momento en que tuve un atisbo de lucidez y cordura y decidí no decir nada”. Hecho que cree correcto en virtud de proteger al equipo de megavisión, ante las posibles represalias de Marcelo Ríos. “Detrás de los equipos hay familias que comen, no voy a poner en aprietos editoriales a un programa donde la conductora es amiga mía”.

18 años en televisión

Castell prefiere el silencio por ahora, aunque enfatiza “no descarto responderle, y probablemente sería a través de una plataforma donde no tenga nada que arriesgar, o a nadie que poner en aprietos”, pareciera ser lo único que lo frena: cuidar los vínculos, el respeto y la confianza que ha creado con todas las personas con las cuales ha trabajado en sus 18 años de carrera televisiva, según comentó.

A mí él nunca me importó

“Yo quiero que este señor entienda en algún minuto que no quiero enemistarme con él, que a mí no me interesa su decadencia, ni su torpeza”, comenta algo molesto Jordi, quien además asegura que el ex deportista ha vivido rodeado de escándalos por los que paga por el silencio: “Él sabe a lo que me refiero, así que deje de importarle mi vida si a mí él nunca me importó, a mí me gustan los hombres de verdad”.