Lucila Vit contó en ‘Los 5 Mandamientos’ que fue expulsada de una misa por usar “falda corta”

En el capítulo de ‘Los 5 Mandamientos‘ de este miércoles estuvieron como grandes invitados a Lucila Vit y su pareja Rafael Olarra, quienes hablaron sobre su relación y de la llegada de su hijo.

Además, en el espacio que conduce Martín Cárcamo, cada uno de ellos compartió algunas anécdotas de sus vidas, algunas entretenidas, pero otras no muy agradables. Esa fue la experiencia de la argentina, quien contó que fue expulsada de una misa por llegar con minifalda.

Ella asistió a una liturgia por el aniversario de fallecimiento del hermano de su exmarido. “Era una falda corta, una mini. Y me paro detrás de todos porque no era la idea llamar la atención, yo no soy así“, comenzó relatando la trasandina.

“Entonces el cura viene y me dice ‘usted que está allá atrás, ¿puede pasar?’. Y yo pensé que quizás me quería dar el asiento. ‘Siéntese acá por favor’, adelante de todos, paró la misa“, continuó.

Ante esto, dijo que el sacerdote le preguntó: “¿Usted sabe que no puede venir a misa vestida así?’. Y yo me quedé helada. Y me dijo ‘Retírese’“.

Sin embargo, las declaraciones que realizó el cura fue lo que sorprendió y molestó a Vit, ya que este señaló que “se agarraba la cabeza y decía ‘es que wn, con esas tremendas piernas, si uno es hombre igual’“.

Ve aquí el relato de Lucila Vit en ‘Los 5 Mandamientos’: