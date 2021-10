“Me daban malos pronósticos” los problemas que tuvo Lucila Vit para quedar embarazada

Ellos están radiantes y felices. Así vemos a Lucila Vit y Rafael Olarra en las redes sociales y así los vimos también en el programa “5 Mandamientos” de Canal 13 donde hablaron sobre su relación y la noticia la llegada de su hijo.

Y sobre este tema, Lucila confesó lo complicado que fue su proceso para quedar embarazada “tenía muy bajo porcentaje de grasa por ser gimnasta y bailarina, entonces cuando hablé con el médico me dijo que iba a tener que tener paciencia, tal vez esperar a fin de año, porque es un tema complejo, quizás más adelante congelar óvulos. Entonces me bajoneé un poco”.

“Como me daban malos pronósticos los médicos, yo decía siempre ‘bueno, si no, no importa’, ‘no, tratamientos no’, siempre casi negándolo. Pero adentro mío explotaban las ganas de ser mamá”, agregó.

Pero la vida le tenía preparada otra cosa a la pareja de deportistas. Lucila tuvo una intuición de embarazo, la que confirmó con un anhelado test positivo y hoy ya tiene 4 meses de espera se su primer hijo.

“Un momento increíble, una etapa maravillosa, es todo nuevo para mí, un mundo diferente, una ve las cosas distintas. Sé que te cambia mucho la vida y a mí ya me la está cambiando” comentó.

Además, revelaron que será una niñita y se llamará “Agustina”.