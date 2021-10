Jonah Hill pide a sus seguidores que dejen de comentar sobre su cuerpo

El actor de “Superbad” a través de su cuenta de Instagram afirmó que “no es útil” que su cuerpo sea tema de conversación.

Jonah Hill, conocido por su rol en “Superbad” y “El lobo de Wall Street” hizo un llamado a sus seguidores a través de sus redes sociales, señalando que su cuerpo no es un tema apropiado.

“Tienen buenas intenciones, pero les pido amablemente que no comenten sobre mi cuerpo”, publicó, continuando: “Bueno o malo, quiero hacerle saber cortésmente que no es útil y no se siente bien. Mucho respeto”, solicitó.

El llamado del actor acontece a meses de que se sincerara sobre la lucha por su imagen:”Nunca me quité la camisa en una piscina hasta que tenía 30 años, incluso frente a familiares y amigos. Probablemente hubiera sucedido antes si las inseguridades de mi infancia no hubieran sido exacerbadas por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores”, comentó.

Lo anterior sucedió en febrero pasado, cuando Jonah compartió en su Instagram una imagen de su cuerpo, captura de pantalla de un artículo del Daily Mail, que mostraba fotos de él cambiándose su traje de neopreno después de surfear en Malibú, California.