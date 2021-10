Sergio Lagos revela divertida anécdota al presentar a Daddy Yankee en Viña 2006

Como olvidar cuando Daddy Yankee, el rey del reggaetón se presentó en el Festival de Viña del Mar el año 2006, cuando este estilo musical estaba en pleno boom.

Un gran acierto en el repertorio que también lleva una gran responsabilidad, sobre todo para los animadores del certamen, que en esa época fueron Myriam Hernández y Sergio Lagos. Y fue este último que en un nuevo capítulo del programa “2000” de Canal 13, recordó un divertido episodio que vivió al presentar al ídolo juvenil de la época.

“El mánager de Daddy Yankee no quería ningún tipo de presentación. Recuerdo a mi hermano corriendo a hablar con el mánager diciéndole que Myriam y Sergio tienen una presentación especial, que por favor los dejen hacer esto. El manager dice ‘OK, pero que no sea muy larga’. Y parte Myriam con un texto que habíamos preparado, y arrojadamente decidí hacer una suerte de improvisación”.

Fue allí cuando el conductor se para en el escenario e improvisó un “rap”.

“Aquí he soñado con la vida, aquí he jugado con la suerte, yeh yeh yeh. Aquí la maldad está prohibida, yo no soy de ningún barrio a la deriva, yo soy de barrio, pero de barrio fino. Ahí nació un joven que no sabía lo que le tenía deparado el destino ah já…”, fue su rítmica presentación, que sin querer, le significó una cercanía con un público más joven .

“Ese momento, que para mí fue un momento y hasta ahí llegó, han sido las nuevas generaciones las que me lo repostean, me dicen ‘maestro’, como que me quieren desde ahí”, aseguró.

Recuerda este momento: