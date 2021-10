El tenso momento entre Javiera Contador y Patricia Maldonado por declaraciones sobre Daniela Vega

Un tenso momento se vivió entre Javiera Contador y Patricia Maldonado en el programa Pecados Digitales de Mega. La animadora arremetió contra la mediática figura de la televisión tras recordar sus dichos sobre la identidad de género de Daniela Vega.

En el programa, Patricia señaló: “Yo dije claramente, me preguntaron, (Daniela Vega) es hombre o mujer y yo dije que es dueño de ser lo que le da la gana. Un refrigerador, máquina de coser, hombre, mujer, da lo mismo. Él es un hombre“.

“Yo no veo cuál es el drama, ni lo más terrible, ni lo más horrible de lo que dije. No he dicho ni una sola mentira, y si alguien me lo puede desmentir sería fantástico. Eso no es odio, es la realidad. ¿Por qué les molesta la realidad?“, agregó Maldonado.

Las palabras no fueron del agrado de Contador, quien rápidamente las cuestionó: “Esa no es la realidad. Es una mujer, una mujer trans. Les cuesta mucho (identificarse) para que después venga alguien y le diga, ‘no tú eres un señor’. Paty, yo a ti te conozco de hace mucho y me parece que es una falta de respeto”.

Patricia no quedó indiferente a la crítica y respondió: “Cada persona es dueña de hacer de su vida lo que quiera, pero no me digas que esto (apuntando su celular) que es una máquina de escribir“.