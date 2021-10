“Yo creo que el rey de las mañanas por ahora es Julio César”, confesó José Antonio Neme

José Antonio Neme estuvo invitado al programa Pecados Digitales, espacio que transmitió Mega este sábado 16 de octubre, en su cuarto capítulo.

El estelar en donde los famosos a través de sus teléfonos, exponen sus más escondidos secretos, contó con la presencia del periodista José Antonio Neme, la cantante Patricia Maldonado, la actriz Yamila Reyna, y la exchica Rojo, Christell Rodríguez.

En una sección del espacio la voz en off del programa le pregunta a Neme ¿Quién es el rey de las mañanas, Julio César o tú?, ante lo cual él responde: “Yo siento que Julio César más allá del calificativo que uno pueda ponerle, es uno de los mejores comunicadores de hoy en la televisión, y a mí me encanta y yo me declaro un admirador de JC.

Ante lo cual la secreta voz de la Pecados Digitales vuelve al ataque: “Estoy preguntando ¿Quién es el rey de las mañanas, Julio César o tú?, todo esto, ante las desatadas risas de las demás asistentes al programa.

“Ehh… Yo creo que el rey de las mañanas por ahora es julio César”, confesó finalmente entre risas el rostro del matinal de Mega.