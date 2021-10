La reflexión de María Gracia Subercaseaux al recordar a su hermano que falleció hace 30 años

Todo quien haya perdido a un ser querido, sabe el dolor que se siente. Es por eso que empatizamos con el sentimiento de la fotógrafa María Gracia Subercaseaux, quien perdió a su hermano hace 30 años atrás.

Y hoy quiso hacer un homenaje a su memoria con unas emotivas fotografías de Diego (su hermano) en su juventud y de ambos juntos en su infancia, las que compartió en sus redes sociales, junto a una extensa reflexión.

“Hoy hace 30 años nos dejaste Dieguito de mi ❤️, hermano adorado, la muerte nos arrebató tu presencia luminosa, alcanzamos a disfrutarte y a tenerte tan pocos años. Hasta ese día la muerte era algo que le pasaba a otros, nunca creí que tocaría nuestra puerta tan tempranamente, nunca soñé con que te perderíamos así, abruptamente sin alcanzar a decir tantas cosas. Sin alcanzar a compartir la vida que viviríamos. Te extraño a diario, rezo para que aparezcas en mis sueños, no hay un día en que no estés en mi memoria. Y así será para siempre. Porque solo muere quien se olvida, pero igual te extraño a morir y siento que hubiésemos sido tan felices, que habrías gozado con mis hijos y Chiloé hubiese sido tu refugio, mirando pájaros y enseñándonos tanto, joven sabio y adelantado a tus tiempos. No hay consuelo frente al arrebato abrupto o lento de un ser querido. Solo me queda mirarte en estas fotos y hablarte a diario”.

La publicación se llenó de mensajes de amor y apoyo a la profesional.