“No me deje hablando sola” y “Yo exijo respeto para los carabineros”: El tenso fin de entrevista entre Monserrat Álvarez y el general Yáñez

La entrevista del matinal “Contigo en La Mañana”, de CHV, al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, terminó con este sacándose los audífonos para escuchar lo que decían en el estudio, yéndose algo ofuscado y exigiendo respeto por los funcionarios que trabajaron ayer durante el aniversario del 18 de octubre.

“Yo quiero referirme a un juicio de valor que emitió Monserrat. Yo no puedo aceptar que en un medio de comunicación se agreda impunemente la integridad de estos 60 mil carabineros que se sacaron la cresta ayer y que se diga gratuitamente que es una institución que está corrompida o que el alto mando se robó la plata y se la llevaron para su casa. Yo creo que hay que ser justos y ser responsable con lo que se dice”, comenzó diciendo Yáñez.

“Se debe respetar a las instituciones para que puedan tener la legitimidad que necesitan para poder trabajar. El decir esas acusaciones libremente por los medios de comunicación deslegitima a los carabineros que están todos los días arriesgando su vida”, agregó. “Las personas que han sido responsables de hechos delictivos que nos dañaron y que nos duele están siendo juzgadas, algunos están detenidos y otros están siendo formalizados”.

“Como dice Julio César, con respeto, yo exijo respeto para los carabineros que se sacan la mugre todos los días (…) Monserrat tiene una obsesión con descalificar a carabineros permanentemente. No lo ha dicho una vez, ha sido reiteradamente en su canal”, sostuvo.

Frente a esto, la periodista le replicó que “yo me refiero a hechos objetivos. Hoy está en prisión preventiva la alta plana de Carabineros durante los últimos 15 años, y ellos están sometidos a procesos en prisión preventiva por haberse literalmente robado literalmente plata de Carabineros, pero en esas causas están implicados otros de la alta jerarquía de Carabineros por facilitaron este robo de gastos reservados. A eso, hay que agregar que hay un desfalco en Carabineros por 29 mil millones de pesos, y que es un caso aparte del que ha salido a la luz con los altos mandos. Entonces, ¿por qué no hay que tenerle miedo a la palabra corrompido? (…)”.

“No son todos los carabineros los que están en un acto de corrupción, pero si el alto mando y las altas jerarquías fueron capaces de malversar $29 mil millones y los generales en jefe llevarse plata para sus casas, obviamente que hay casos de corrupción. Así se llama eso, corrupción. Y ese es un problema para el carabinero de pie”, aseveró Monserrat.

Y Yáñez, nuevamente respondió: “Yo la escuché a usted cuando habló por televisión y me gustaría que cuando usted diga eso, lo aclare de esa forma, porque el carabinero que está hoy día haciendo tránsito en la Alameda, que se levantó temprano después de haberse a las 2 de la mañana, usted no puede decir que está corrompido. Las personas que están acusadas y formalizadas por los delitos que usted ha hecho mención, están siendo procesadas y por lo tanto ellos van a responder ante la justicia. Hacer juicios de valor con respecto a situaciones que están judicializadas no me corresponde a mí y no le corresponde a usted, le corresponde a tribunales”.

Por ello, le pidió “respeto por los carabineros que hoy día trabajan, y que cuando se hagan afirmaciones se hagan con la debida precisión de señalar que no todos los carabineros son corruptos”.

Después de esa declaración, el general dijo que se tenía que ir después de haber estado esperando una hora y que se tenía que ir. “Ahora me voy a ver a una carabinero que está grave en el hospital y fue agredida el día de ayer con un TEC cerrado y me está esperando su familia, así que muchas gracias, Monserrat. En otra oportunidad si quiere nos juntamos a conversar, pero ahora me tengo ir“, se excusó el general, mientras se sacaba los audífonos.

“General no me deje hablando sola, soy la primera en condenar la violencia contra Carabineros”, dijo la periodista, pero el general ya no la oía.

“Hacer imputaciones como las que se hacen, decir que es una institución que está corrompida, yo no lo puedo aceptar por respeto a mis carabineros“, continuó Yáñez hablando con Rafael Cavada, quien estaba a cargo del despacho, mientras ya se iba.