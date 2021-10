La peculiar forma en que Carmen Gloria Bresky conoció a su marido Sebastián Layseca

Toda pareja atesora el momento en que se conoció. y la actriz Carmen Gloria Bresky recuerda perfecto la primera vez que tuvo contacto visual con quien ahora es su marido, el también actor Sebastián Layseca, ¡ Fue para pedirle plata!

Así lo comentó en el programa Los 5 mandamientos de Canal 13.

“Yo había ido a Rozas, donde venden cosas para cumpleaños, y compré cosas para Dante, que en ese tiempo debe haber cumplido 6. Era más barato, yo era una joven actriz con poca plata. Iba con dos bolsas cargadas y atiné que no tenía plata para la micro”, y fue ahí cuando ocurrió el milagro y se topó con él.

“Veo a un actor que conocía de la Chile que estaba con otro actor que era el Seba, pero que yo no lo conocía. Me acerco a él y le digo pucha, tienes plata que me prestes. Entonces Sebastián altiro dijo, no te preocupes, yo tengo y me pasa un billete, lo miré y le dije gracias”.

Pero no sería hasta un tiempo más, al asistir a una fiesta del actor Felipe Ríos cuando lo volvió a ver “Yo recordé que él me había prestado plata, empezamos a conversar, bailar, todo buena onda, no pasó nada. El Seba se hace el choro y dice: ‘Ya, me voy’. Y yo, ya, me fui a mi casa y desperté pensando en él, como que me gusta y ahí empezamos a pinchar”, comentó cómo empezó todo.

Y hoy ya tienen una consolidada relación de 19 años con dos hijos más, a parte de Dante ¡quien ya les dio un nieto!”, sn embargo, como todos, han tenido altos y bajos, “Si hemos tenido separaciones. La pasé fatal, pero nos sirvió mucho. Fueron como tres meses que no estaba en la casa y no hablábamos nada. Ya a los 6 o 7 meses volvió otra vez, pero nos sirvió mucho”, confesó.