Luis Jara regresó a Chile y reflexionó “Los 5 Mandamientos”: “Estoy jugando los 15 minutos del partido”

El gran invitado de hoy de “Los 5 mandamientos” fue Luis Jara, quien, de paso por Chile y de manera exclusiva, conversó con Martín Cárcamo en una noche de entretenidas historias.

En la conversación, el cantante y animador habló por primera vez de sus motivos para radicarse en Miami, aparentemente sin vuelta atrás.

“La Silvana siempre quiso vivir en Miami, ella estudió en Miami. Tengo un hijo que se recibió y vive allá. Y al final faltaba yo“, inició señalando el exconductor de “Mucho Gusto”.

Luego añadió: “Es cerrar un círculo de algo que en rigor me había hecho feliz, pero le cuesta cerrar ciclos a uno, da miedo. Hay que atreverse a no quedarse pegado en la nostalgia, sino que mirar hacia adelante, que es lo que hemos hecho como familia, y también yo como hombre. Tengo 55 años y probablemente estoy jugando los 15 minutos del partido, ya no estoy como figura de Sábados Gigantes. Cuando aterrizamos y llegamos a este nuevo domicilio sentí que podía tener un segundo aire, como jugar un segundo tiempo, como partir de cero”.

Su encuentro con Gianluca Vacchi

Entre algunas de las anécdotas que contó, detalló cómo conoció a Gianluca Vacchi, empresario italiano que es toda una celebridad por su estilo de vida, lo cual se dio luego de que las mejores amigas de su esposa lo invitaran a carretear.

“Me dicen que tienen entradas para ver tocar a Gianluca Vacchi en el club Fontainebleau. Dije ‘Disculpa, es que estoy en una onda muy distinta’, y me dicen ‘No, pero te compramos una entrada’. Era en la discoteque Liv. Entonces yo partí, súper producido igual…“, partió comentando.

Así señaló que la fila para ingresar era muy larga, por lo que engañó al guardia asegurando que era el hermano de Gianluca, excusa con la que logró ingresar al VIP, lugar donde luego el guardia regresó.

“Me dice: ‘Don Gianluca lo quiere conocer’. Cuando entro al camarín de él, dice ‘¡Il mío sorello!’. Se sienta al lado mío, le empiezo a mostrar mis fotos. Era toda una joda, lo estábamos pasando muy bien, y me dice ‘Gusto de conocerte, algún día iré a Chile”, recordó el cantante.