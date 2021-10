Compadre Moncho confirmó su quiebre amoroso con Beatriz Alegret

El actor Adriano Castillo, mejor conocido como “Compadre Moncho“, en conversación con Martín Cárcamo en el programa “Los 5 Mandamientos”, reveló que su relación amorosa llegó a su fin tras 31 años.

Recordemos que el Compadre Moncho comenzó una relación con la exvedette argentina Beatriz Alegret en la década de los 90’s, romance que recientemente habría llegado a su fin.

“Mi estado actual es que estamos separados con Beatriz. Nosotros terminamos nuestra relación hace algunos meses. No porque peleáramos o discutiéramos mucho, sino que de repente la relación se fue desgastando con los años y llegamos un día a conversar y decidimos terminar“, fue parte de lo que narra el actor en el programa.

Junto a esto el intérprete de todas formas aclaró que el término ocurrió de buena forma. “Tenemos muchas historias juntos. Nos hemos apoyado. Beatriz es una tremenda mujer, me ha soportado, me ha ayudado, me ha cuidado. Yo lo único que tengo son agradecimientos para ella“, afirmó.

De igual forma el actor confesó que ha sido difícil lidar con este fin de relación: “Yo soy un tipo fundamentalmente racional y optimista, yo creo que cuando las relaciones se comienzan a desgastar muchísimo, es mejor ponerle un tope“.

Finalmente sostuvo que “no soy un tipo que se queje, yo enfrento la vida relajado y con optimismo…Independiente de la edad que uno tenga tiene que vivir la vida con las situaciones y las complejidades que tiene el momento“.