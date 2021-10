Coté López responde a críticas por no mostrar a dos de sus hijas en las redes sociales

Coté Lopez, junto al futbolista Luis Jimenez tienen una gran y unida familia junto a sus cuatro hijos: Las trillizas Isidora, Rafaella y Rebecca y el más pequeño, Jesús.

A ellos, los conocemos desde muy pequeños, debido a lo activa que es la empresaria e influencer en sus redes sociales donde comparte diariamente detalles de sus actividades. Sin embargo, durante el último tiempo, a uno de sus seguidores le llamó la atención un detalle, el que le repasó en una historia de la modelo: “Nunca has publicado una foto de tus otras dos niñas, siempre de Jesús y la Titi”, le escribieron.

Y como era de esperar, Coté publicó la respuesta, publicando una fotografía de las dos niñas a las que se refirió: “Esta fue la última foto que me dejaron publicar, después me pidieron no aparecer más porque no les interesa que las juzguen sin conocerlas (por como deciden ELLAS de vestirse, etc)”.

Sin embargo, en otra historia, la esposa de Luis Jimenez aclaró nuevamente el tema, muy en su estilo, ya que como ella misma dijo, no es primera vez que le critican que no sube fotografías de dos de sus hijas.

“Cada vez que me repiten lo mismo :”¿Por qué a ellas no las muestras?”, yo siempre respondo: “Es que a ellas no las quiero” jajajaja es que de verdad no puedo creer que la gente mida el amor por lo que aparece en mi insta.También siempre me dicen: Es que tus regalones son la Titi y Jesús… supieran que son los que menos me pescan, son muy apegados a Luis, sin embargo la Chica y la Tuta siempre están abrazadas y pegaditas a mi… mis bebés”, aclaró.