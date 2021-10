“Nadie nos tenía fe”: Jean Philippe Cretton se refiere a su pololeo con Pamela Díaz

El conductor de CHV, Jean Philippe Cretton, sorprendió a sus seguidores con un espontáneo live de Instagram, donde se dedicó a conversar y contestar preguntas del público.

Y por supuesto, uno de los temas que salió a la palestra fue el de su pareja, la animadora Pamela Díaz, cuando alguien le dijo: “Eres muy tierno como pololo”, e inmediatamente Jean Philippe exclamó: “¡Díselo a la otra, para que valore, para que se dé cuenta, díselo, díselo!”.

Tras esto, por la misma plataforma le preguntaron cuánto tiempo llevan, a lo que él responde: “Ya vamos a cumplir casi ya dos añitos contra todo pronóstico porque nadie nos tenía fe… y mira, de los que menos lo esperaban”, señaló.

Posteriormente, le consultaron sobre qué fue lo que más le gustó de “la Fiera” y confesó que aspecto de su personalidad no le agrada de su amada.

“Me gustó cuando describí la dimensión que está detrás de la ‘Fiera’ por así decirlo.Como que a mí toda esa parada de la ‘Fiera’ no me gusta mucho. No me cae muy bien la verdad, de hecho muchas veces la encuentro pesada”, aseguró.

Pero luego (quizás para que no se enojen tanto con él ) la arregló y en un tono más romántico sostiene que “después cuando caché el otro mundo, la que no conocen todos dije ‘wow’, me gustó y ahí cag…”.

Revisa su live completo: