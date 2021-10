Maura Rivera y Mark González recuerdan ataque que sufrieron en Lo Barnechea

En junio de este año, y Maura Rivera junto a su marido Mark González, estuvieron en la palestra noticiosa por haber sufrido un ataque por parte de unos hombres cuando paseaban junto a sus hijos y su perro en Lo Barnechea, comuna en la que viven.

Y en “La Divina Comida” programa emitido por Chilevisión que tuvo un capítulo especial de parejas, el matrimonio González-Rivera, en conversación con los demás invitados (Nicolás Saavedra, Mónica Godoy, María Gracia Subercaseaux y Waldemar Méndez), recordaron este complejo episodio.

“Dentro de este condominio tenemos un acceso directo al cerro, y de hecho tenemos una llave que abre una rejita, para que todos los vecinos puedan ingresar libremente al cerro, todas las familias van, sobre todo los fines de semana. Y nosotros ya habíamos ido un montón de veces, que llegábamos a un sendero”, comenzó explicando la bailarina.

El exfutbolista, recordó que: “Nosotros fuimos al cerro, apenas entramos una familia llega, que no eran del condominio y nos dicen: ‘Tengan cuidado, porque nos acaban de amenazar con un disparo para que nos vayamos’. Iban pálidos, iban también una familia con niñitos, y nosotros continuamos, y empiezan a increpar a Maura”.

Agregaron que ella intentó calmar los ánimos, diciéndoles que se retirarían, sin embargo, ignoraron sus palabras.

Un agresivo ataque

La discusión lejos de detenerse ahí, comenzó a escalar y ponerse más agresiva, así lo relató Mark González: “Yo estaba con mi perro el Black, él hizo mucho porque en el fondo, se armó un tema de agresión verbal, pero no llegaba a los golpes porque los tipos pensaban que si me hacían algo el perro les iba a hacer algo. Cuando detonó en el tema de la pelea, ellos me quebraron un palo a mí, aquí en el brazo, en ese momento mi perro salió arrancando. Y si yo no hubiera sabido defenderme o haber tenido la agilidad de pararme rápido del suelo, créeme que la historia es otra”.

“Lamentablemente, estaban mis hijos, estaba una de mis mejores amigas con nosotros, y a ella se los llevo cuando estos tipos venían bajando, pero tampoco pudo salir del condominio, porque estaba la reja con llave. Entonces era como que no podíamos arrancar, y los niños vieron todo. En el fondo, Mark lo que hizo fue defendernos a todos“, agregó Maura.

El matrimonio tomó acciones legales por la agresión.