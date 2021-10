Paola Troncoso respondió a ácido comentario tras compartir fotografía desde la piscina

Con el fin del programa “Mi Barrio”, la actriz Paola Troncoso aún se mantiene en contacto con sus seguidores, lo cual realiza a través de las redes sociales.

Recientemente la intérprete compartió una fotografía de la piscina, la cual recibió positivos comentarios por parte de los cibernautas, aunque hubo más de alguno que tuvo un tono negativo.

Esto, luego de que la cuestionaran por tener una piscina. “Qué bueno por usted que tiene piscina, habiendo tantos chilenos que no tienen ni para un techo, ojo con las publicaciones palomita, cariños“, le escribió un cibernauta.

Ante esto la ex “Morandé con Compañía” optó por responderle a través de los comentarios de la plataforma.

“Con todo respeto le responderé. Si es por eso, no tengamos televisión, ni redes sociales. Yo también veo cosas en publicaciones que nunca he podido obtener, pero me alegro cuando alguien lo consigue, más aún cuando es con sacrificio como es mi caso”, partió señalando.

Luego continuó: “Estoy haciendo una publicación para ayudar a un emprendimiento, no para presumir. Ojalá lo entienda”, cerró la actriz, recibiendo el apoyo de sus seguidores.

Aquí puedes ver su publicación y su réplica: