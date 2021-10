Bastián Bodenhöfer confiesa el pudor que sintió al grabar íntima escena

Por lo generar, solemos ver a los actores como personas con mucha personalidad para interpretar variados papeles, besarse con sus colegas e incluso tener escenas íntimas. Sin embargo, no siempre esto es fácil para ellos, pues pese a su profesionalismo, al igual que cualquier ser humano también sienten pudor.

Así como lo reveló el actor de 60 años, Bastián Bodenhöfer, que en el programa de Martín Cárcamo “Los 5 Mandamientos” al ser consultado sobre si le ha tocado hacer muchas escenas de sexo, contó una especial experiencia: “Bastantes… Por ejemplo, en Sussi de Gonzalo Justiniano, tenía una escena cama con la Marcela Osorio. Entonces el director quería que yo estuviese abajo y ella arriba desnuda. Ella galopando sobre mí”.

Luego prosiguió: “Pero a mí me dio tanto pudor, que nunca me atreví ni siquiera a mirarle las tetas. Por pudor. Pensando ‘pucha, no vaya a pensar ella que a lo mejor yo lo único que quiere es mirarle las tetas. Y no, yo soy profesional, la voy a mirar directamente a la cara”.

La escena no quedó bien