Daniela Nicolás es la única chilena nominada en los E! People’s Choice Awards 2021: “Todavía no logro asimilarlo”

La actriz y ex Miss Universo Chile Daniela Nicolás fue nominada en los destacados premios de la industria del entretenimiento de la cadena E! Entertainment, los “People Choice Awards”.

¿La categoría? Mejor Influencer Latino del año. Tal como el nombre de los premios lo indica, son galardones que da la gente, por lo que su nominación responde a su cercanía con el público y es la única chilena nominada.

A través de Instagram la actriz y modelo dio la noticia y agradeció a todos por el apoyo.

“Todavía no logro asimilarlo!!!!! Ser la única chilena nominada es un honor en el que no hay palabras que puedan describir lo que siento en este minuto! Cuando me llamaron para contarme de esta tremenda nominación pensé que se habían equivocado de Daniela!!!🤣 y me dijeron que estaba elegida hace mucho tiempo y yo como QUÉ!!??😱”, comenzó diciendo en un largo texto.

“Las razones de mi nominación es por el trabajo que realizo en mis redes sociales para visibilizar enfermedades autoinmunes y crónicas en Latinoamérica, por ser yo misma, por no tener miedo a ser diferente y a mostrarme tal cual soy! En ese momento lloré. La emoción se apoderó de mí por el solo hecho de pensar que todo vale la pena”, agregó la Miss Chile.

“Desde el 2017 empecé a concientizar sobre enfermedades crónicas, doy todo de mí para que haya un lugar de encuentro y acompañamiento de pacientes a nivel internacional, y sobre todo en demostrarles que TODO es posible y que una enfermedad jamás nos define como personas ♥️ soy la cara de esta nominación, pero esta nominación es de todos!!!!!!!!!! De todos los chilenos!!!“, dijo Daniela.

Para votar puedes hacerlo aquí.

Revisa la publicación de Daniela en su Instagram: