Fernanda Ramírez recibió múltiples críticas tras matar una araña: “Eso no justifica…”

Toda una polémica desató la actriz Fernanda Ramírez luego de que matara a una araña que se encontraba en su hogar.

Fue a través de las historias que la intérprete nacional compartió una serie de registros detallando la situación que vivió.

“Si hay algo que no me gusta de mi casa es esto“, partió señalando para luego continuar: “No les explico los gritos hasta que logré hacer algo“, develando que mató a la araña.

“La tiré lejos con un tenedor porque se iba a meter a la cama. De ahí la pisé caleta con mucho terror“, afirmó pronto.

Este acto habría provocado que recibiera múltiples mensajes por parte de sus cibernautas, quienes la encararon por matar al animal.

La polémica que generó

“Me gustaría aclarar que no era una araña tigre, chicos, chicas, chiques. Las arañas tigre tienen las patas largas, caminan muy lento…Las arañas de rincón caminan muy rápido. Son muy diferentes. Esa era una araña de rincón. Si una araña camina rápido, no es tigre. Punto”, relató.

No obstante esto no habría calmado los ánimos, ya que de igual manera recibió mensajes de forma interna, compartiendo uno de estos.

“Eso no justifica que la puedas matar, es un ser vivo igual que los que sueles amar, para la otra, tómala en un vaso y libérala lejos, si no puedes tú, trabaja tus miedos o simplemente que lo haga otra persona. Recuerda que todo lo que te genera miedo refleja un problema en tu interior”, le escribió un cibernauta, a lo que ella sumó: “No sé si reír, llorar o tiene razón y hacerme ver”.

Aquí puedes ver algunas de las publicaciones que compartió: