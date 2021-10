Carlos Diaz recordó accidente que sufrió grabando una teleserie

Los actores muchas veces tienen que hacer escenas complejas, en las que están expuestos a accidentes.

Precisamente sobre esto le preguntó Martín Cárcamo al actor Carlos Díaz, quien estuvo de invitado en su programa “Los 5 mandamientos”.

“Me corté un tendón”

El actor de 48, tiene una larga trayectoria profesional en teleseries, por lo que tuvo algunos percances que por suerte, no pasaron a mayores.

Primero comentó uno que vivió grabando junto a la actriz Lorena Capetillo: “Yo tenía que romper todo lo que había en el almacén. Me había preparado, no había nada que fuera cortante, pero por esas cosas de la vida se me ocurre tomar un marco de foto y ese marco de foto estaba con vidrio“.

Con el conductor expectante, continuó: “Empiezo a pegarle a ese marco de foto, supuestamente había una foto de alguien que yo no quería, le pego. Se suponía que yo no lo iba a tocar, yo seguí la escena, con texto y todo”.

“Me dicen ‘Carlos, tu mano’ y yo ‘Qué pasa con mi mano si no pasa nada’, ahí veo y mi mano estaba totalmente ensangrentada”, comentó Carlos, quien por la adrenalina del momento, pedía continuar la grabación.

La escena con el cuchillo

Otro episodio complejo, le ocurrió mientras grababa una serie de terror junto a la actriz Catalina Saavedra: “De repente yo estaba tirado en el suelo y ella me tenía que enterrar un cuchillo”, recordó el actor, explicando que su compañera debía enterrar el cuchillo en una bolsa con sangre que estaba entre su brazo, sin embargo calculó mal y le dio a él en su cuerpo, por el costado del pecho.

“Yo seguí. Después cachamos que como había tanta sangre falsa no sabíamos de verdad si estaba con sangre o no. Después cachamos, me pusieron unos puntos, pero no pasó nada”, finalizó explicando.