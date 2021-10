Don Francisco revive su histórico meme, junto al “JC” Rodríguez

Durante su participación en el programa “Pero Con Respeto”, emitido la noche de este miércoles, el animador contó muchas anécdotas, entre ellas hizo alusión al famoso meme que se viralizó luego de la entrevista que le realizó a Michelle Bachelet en 2015.

En aquella ocasión, la expresidenta de Chile reveló: “Hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión de quienes se quedan y quienes se van”.

Fue en este momento insigne, en que Don Francisco sorprendido ante las palabras de Bachelet reaccionó con una mirada que quedó retratada en la historia.

Julio César Rodríguez, no dejó pasar la oportunidad para preguntarle al animador el porqué de su cara: “Porque tú tienes que ir muy rápido. Te sorprende. Es una noticia que tú no te esperas, no sabes cómo reaccionar, qué decir, qué no decir”.

Lejos de olvidar aquel meme, sucede lo contrario, hoy se hace más popular que nunca luego de la divertida dinámica que se dio entre Mario y Julio, quienes revivieron aquel momento en donde Kreutzberger, digámoslo, le dio clases de actuación al JC.