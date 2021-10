Ennio Carota no aguantó las lágrimas tras nueva eliminación en “El Discípulo del Chef”

El pasado miércoles se vivió un especial episodio en “El Discípulo del Chef“, luego de que una participante fuera eliminada del programa culinario de CHV.

Gala Caldirola ganó la inmunidad y tuvo la misión de elegir las dos mejores preparaciones, en donde los participantes debían cocinar con diferentes tipos de hierbas.

Luego de que la modelo española y los chefs degustaron los platos, llegó el momento de que la española eligiera, salvando a Camilo Huerta y a Yuhui, quienes quedaron inmunes.

Así, quienes dieron un paso delante fueron Iván y Helenia, quienes fueron catalogados como los peores platos de la jornada.

“Idealmente sus platos eran los que tenían menos sabor. Al menos el que nosotros queríamos”, expresó el chef Aroli.

Tras esto, finalmente dictaminaron quién sería eliminado del espacio, apuntando a la influencer Helénia Melán.

Esta decisión provocó lágrimas de múltiples participantes, incluido Ennio Carota, que no logró contenerlas.

Las reacciones que provocó su salida

“Estoy sin palabras, no sabía que iba a llegar tan lejos, ni mi mamá lo creía. Estudie y la verdad es que miro y todos son increíbles. Estoy feliz porque he aprendido de todos”, partió señalando la también modelo.

La cocinera “China” Bazán también tuvo palabras para Melán: “Te felicito por llegar hasta acá, ha sido un gran logro, eres una persona que irradia alegría. Me fascina tenerte como parte de mi vida“.

Camilo Huerta fue otro de los que se mostró emocionados ante la decisión. “A mí la Helenia me enseñó mucho. Agradecerte todos los días, por enseñarme, por ser la mujer que eres. Te deseo todo el éxito del mundo”, relató.

Por último, Ennio Carota se pronunció tras derramar más de una lágrima. “Me encanta reírme. Es mi forma de ser, pero contigo me pasa algo que va más allá, cuando tu me dijiste: ‘mi mamá te admira’. Estoy feliz de haberte conocido, te vamos a extrañar mucho, pero esto no termina, recién empieza.Muchas gracias”.