“Las explicaciones se las di a ella”: Francisca García-Huidobro y su ausencia en lanzamiento de la línea de maquillaje de Pamela Díaz

Pamela Díaz, la noche de ayer, lanzó una línea de maquillaje y su perfume a través de un evento al cual asistieron muchos famosos.

La actividad se realizó en un lujoso hotel de Santiago, en donde se pudo ver a personajes como: Ignacio Gutiérrez, Jordi Castell, Adriana Barrientos, Daniel Fuenzalida, Andrés Caniulef, José Miguel Viñuela, Yazmín Vásquez, entre otros.

Los presentes asistieron para apoyar a la Fiera en el cumplimiento de este nuevo sueño. Pero hubo algo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales, esto fue la ausencia de la actriz Francisca García-Huidobro.

Ante las especulaciones, la Fran salió a aclarar el tema: “Muchos me preguntan: ‘¿Por qué no fuiste al evento de Pamela Díaz?’ Las explicaciones, excusas, se las di a ella que me invitó en la mejor de las ondas… A veces asuntos personales son los que mandan en la vida, y no me cabe la menor duda de que ella lo entiende”, comentó, a través de su cuenta de Instagram.