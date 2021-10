Nuevo eliminado de “El Discípulo del Chef” se despidió entre lágrimas del programa

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, en donde los participantes sufrieron con las preparaciones.

La primera ganadora fue Jacqueline Pardo, madre de Arturo Vidal, en donde deslumbró con su preparación de pantrucas.

Tras esto, en la prueba de eliminación, los concursantes recibieron un elemento específico, el cual tenía que ser el principal del plato. Entre estos se encontraban frutos secos, paltas, huevos, camarones, frutos rojos y vino.

Luego de que finalizaran las preparaciones, el equipo de chef debió elegir al eliminado, en donde Felipe Izquierdo e Iván Cabrera no eran opción, luego de que fueran salvados por Pardo.

Finalmente el jurado deliberó y el nuevo eliminado de “El Discípulo del Chef” fue Camilo Huerta.

El llanto de Huerta

Tras dar a conocer esta decisión, el personal trainer reaccionó: “Ha sido un día difícil, primero agradecer a la producción por confiar en mí, fueron meses muy lindos, donde me sentí vivo de nuevo”.

Junto a esto, el chef Ennio Carota tuvo palabras para el eliminado: “Sin lugar a dudas, el equipo verde sin ti no hubiera tenido el impulso que tú le diste”.

Por último en el confesionario Camilo Huerta reflexionó sobre su paso por el programa de CHV: “Cosas que pasan. Me voy con una linda experiencia, con todo lo que aprendí y crecí, tanto en la cocina como persona”.

“Hoy no lo estaba pasando bien, porque me costaba mucho de no trabajar en equipo, que es lo que me gusta”, cerró.