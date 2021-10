“O sea estoy vieja y no puedo”: Yazmín Vásquez responde a críticas por su vestuario en evento de Pamela Díaz

La destacada modelo y animadora Pamela Díaz acaba de realizar el lanzamiento de su nueva línea de maquillaje y un perfume.

La actividad de realizó a través de un gran evento al que asistieron varios famosos, entre ellos la periodista Yazmín Vásquez, la cual ha recibido una gran cantidad de críticas por el vestuario con que asistió.

Es así como los usuarios de Instagram no se hicieron esperar. A raíz de esto, la comunicadora envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Ya sé que fue un desacierto el jeans jajajaja me lo dicen una vez más y me enojo jajajaja, da lo mismo, pero me encantaron las fotos de @nelsssonrafael …mil gracias. ¡Buen fin de semana largo para todos, gracias infinitas por seguir en este club! Os amo, os quiero, os adoro, cuando tenga un hijo le pondré Instagram jajaja, de veras que ya pasó la vieja, o sea estoy vieja y no puedo, ¡ya chao!”.

Fue la respuesta de Yazmín, quien siempre ha demostrado tomarse las cosas con mucho humor, una de las virtudes con que más se le destaca.

Revisa acá la publicación