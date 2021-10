“Se fue y no me devolvió el sombrero”: Francisca Merino cuenta anécdota que vivió con su pareja

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, la conocida actriz Francisca Merino comentó acerca de importantes momentos de su vida.

En el programa además participaron las protagonistas de Adrenalina: Berta Lasala, Aranzazú Yankovic y Alejandra Herrera.

Durante la conversación Merino mostró su nueva casa: “Me gusta cambiarme, cuando me canso, me cambio”, además agregó: “A mí me gusta la tele en el living, aunque digan que es flaite. Toda la vida he tenido tele en el living”, comentó, entre risas.

Mientras la velada avanzaba la actriz reveló como nació el romance que hoy mantiene con Andrea Marocchino, al respecto señaló: “Yo fui a un evento, en esa ocasión me puse un sombrero, y resulta que él se acerca y me dice que lindo tu sombrero, y lo toma y se lo pone, resulta que después vi que se fue y no me entregó el sombrero”.

Luego de unos días Marocchino se lo envía de vuelta, momento hasta el cual no había sucedido algo entre ellos. Al tiempo se vuelven a encontrar en otro evento, se ven, cruzan miradas y se dan cuenta en ese preciso instante en que existía una atracción mutua.

“Bueno, después de eso empezamos a salir, y así comenzó todo”, cerró Francisca.