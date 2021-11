“Sabes exactamente lo que hiciste”: Britney Spears descubrió que su madre fue la mente detrás de la tutela

La cantante Britney Spears volvió a la carga respecto a la tutela de sus bienes que tuvo su padre Jamie Spears durante 13 años y donde no se le permitió controlar su vida, ni siquiera manejar su propio auto, ver a sus hijos tranquila y se le obligaba trabajar para seguir manteniendo el círculo.

Tras las revelaciones del documental de Netflix “Britney VS Spears” y la petición finalmente de su padre de hacerse un lado, la artista reveló mayor información en su cuenta de Instagram.

En efecto, culpó como autora material de lo sucedido a su madre Lynn Spears al publicar una foto donde dice: “El animal más peligroso del mundo es una mujer silenciosa y sonriente¨.

En el texto para sus seguidores, declara: “En el momento en que sonrío y me doy cuenta que no lo había hecho en mucho tiempo, mi mamá se preocupa y dice: ‘estás actuando raro, qué te pasa?’ Y yo digo: ‘Hola, mi nombre es Britney Spears, encantada de finalmente conocerte! Antes de continuar, perdóname de antemano, han pasado 13 años y estoy un poco oxidada. Antes era un negocio familiar, ¡ya no lo es!”.

“Nací hoy porque logré sonreir, así que gracias por salir de mi vida y finalmente permitirme vivir la mía!… Psss sé cómo suena? Sí. Lo sé 100 billones por ciento…. mi padre pudo haber iniciado la tutela hace 13 años, pero lo que la gente no sabe es que mi mamá es quien le dio la idea!!”, agregó Britney acusándola en público.

“Nunca recuperaré esos años… ella secretamente arruinó mi vida. Y si, la llamaré y a Lou Taylor. Así que toma toda tu actitud de “NO tengo IDEA de lo que está pasando” y vete a la mierda 🖕🏼🖕🏼🖕🏼 !!!! Sabes exactamente lo que hiciste … mi padre no es lo suficientemente inteligente como para pensar en una tutela, pero esta noche sonreiré sabiendo que tengo una nueva vida por delante”, cerró.

