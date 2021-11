Daniel Fuenzalida se confesó en “Me Late” sobre su rol en la TV: “No me gusta animar”

Recientemente el conductor de “Me Late”, Daniel Fuenzalida, se confesó en el espacio revelando que la animación no es una de las labores que más le apasiona, hecho que sorprendió a sus colegas de programa.

“A mí no me gusta animar. A mí me gusta la tele, pero a mí de verdad no me gusta animar“, partió declarando el conductor.

Tras sus palabras el periodista Sergio Rojas le consultó por qué continuaba en la señal, si realmente no le gustaba, en donde Fuenzalida respondió con honestidad: “Porque se gana más plata”.

Finalmente reveló cuál era una de sus pasiones, lo cual se encuentra ligado a la TV: “Me gustaría dirigir, producir programas de televisión“, relató.

Por último sostuvo: “La tele me gusta un poco, pero los eventos no, esas cosas no. Los festivales no“.