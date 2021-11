China Bazán se emocionó tras despedir a nuevo integrante de “El Discípulo del Chef”

El pasado miércoles se vivió un sensible momento en “El Discípulo del Chef“, luego de que un nuevo participante debiera abandonar la competencia.

En esta ocasión fue Yuhui quien ganó la inmunidad, quien eligió a los mejores de la competencia, quienes fueron Kenita Larraín y Jacqueline Pardo.

Así, Víctor “Zafrada” Díaz, Felipe Izquierdo, Gala Caldirola e Iván Cabrera debían enfrentarse a la prueba de eliminación, en donde los chefs salvaron a Díaz de la situación.

“Esta es justamente la prueba donde los errores cuestan caros. A estas alturas las presentaciones son fundamentales y los detalles hacen la diferencia entre un plato y el otro”, inició señalando la chef China Bazán.

Así, luego revelaron que quien saldría del programa sería nada más que Iván Cabrera. “Me cuesta decirlo, porque no soy buena para esta etapa del programa. La persona que nos deja esta noche es… Iván“, relató.

La despedida de Iván

“Estoy contento por haber llegado hasta acá, es un tremendo premio. Desde el minuto uno a lo que soy ahora fue un salto muy grande”, inició señalando el ex “Rojo”.

Luego continuó: “Le puse hasta el final. Llegué siendo una persona y me voy siendo otra. Me han sucedido cosas que no esperaba y he conocido personas increíbles“.

La cocinera China Bazán, quien tuvo a Cabrera en su equipo, tuvo sensibles palabras para su salida:Cuando llegué el primer día, en mi primera experiencia en televisión, fue el primero que se acercó a hablar conmigo y me hizo sentir muy cómoda. Te lo agradezco mucho“.

Finalmente expresó: “Es impresionante conocer a alguien que no da el 100%, da el 200% y el 300%. Te las juegas con todo y te admiro. Gracias por estar acá y compartir con nosotros”.