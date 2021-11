“Hoy supe que no eras mi hija”: el duro testimonio de la expareja de Cota Castelblanco

Un triste acontecimiento se reveló en la noche de este miércoles, cuando la expareja de la joven actriz Cota Castelblanco, Nicolás Pardo, realizó un extenso y duro testimonio a través de su instagram, contando que supo que no era el padre biológico de su hija, Nicoletta de un año.

“Nicoletta. Estoy muy triste. Devastado. Hoy supe que no eras mi hija. No eras mi sangre. No te había concebido yo. !Pero no! La vida no es así como te la enrostra el mundo o una parte miserable de el. Porque yo sí te concebí. Te concebí en mi piel el día que supe que venías al mundo, y puedes no ser mi sangre pero le diste tú a mi sangre, un fuego nuevo que desconocía y atesoro. Puedes no ser mi hija pero tú y nadie más me volvió a mostrar el misterio amoroso de ser padre y me hizo intensamente feliz estos dos años. No te voy a olvidar, ni dejaré de sentirte mía, porque tú me hiciste tuyo, porque un papel no borra lo que escribió el corazón”, comenzó su extenso escrito.

“Hay mucho dolor en este pueblo, mi hija ilustre. De tu abuela, de tu hermana, de tus tíos, de tu papá. Todos te hemos querido desde tu primer suspiro. Y a todos nos han quitado de golpe el aliento. No me voy. Estoy fundido a ti. Y en la medida de lo posible seguiré allí a tu lado y mi mano estará en tu mano. Los caminos de la vida son misteriosos. ¿Cómo podemos entender que de un lugar tan oscuro como aquel en que me encontré contigo, saldría tanta luz. Que una vil mentira engendre a la vez la mágica posibilidad de haberte conocido, acunado, abrazado, tenderte mi mano, dormirme yo en tus ojos? Porque me pueden mostrar el lado más triste del amor que no es amor, pero nadie me va a quitar la luz que vi en tí, el día en que te conocí, luz que nadie, ni nada, apagará en el fondo de mi corazón.

Eternamente tuyo Nicoletta. Grabado me llevas en tu nombre.Tatuada te llevaré en mi piel.Tuyo, papá”, finalizó.

Hasta el momento, la actriz no ha emitido ningún comentario sobre el tema.