Macarena Tondreau sorprende en las redes mostrando su cambio físico al bajar 10 kilos

Se acerca el verano y muchos ya están poniéndose en campaña para ponerse en forma. Algo que es muy positivo si es que se acompaña con un estilo de vida saludable, incluyendo actividad física y buena alimentación.

Si estás en ese proceso, te aseguro que esta noticia te alentará a seguir, ya que la expanelista del “Buenos días a todos”, Macarena Tondreau compartió a sus seguidores de redes sociales, sus cambios físicos al bajar 10 kilos.

“Cuando me preguntan…Por qué decidí comentar a ayudar a otras personas a comenzar a sentirse y verse bien con el #retodetransformacionmaca …..en esta foto está la respuesta. De verdad tener esos 10 u 11 kilos encima me tenían angustiada. No por un tema solo de kilitos, sino porque sentía que no era capaz de tomar la decisión de empezar a cuidarme, que no tenía la voluntad….además, con tantas dietas…pastillas para adelgazar, etc….mi cuerpo estaba tan resentido, que no reaccionaba con nada”, comenzó escribiendo en la publicación con la comparación con dos fotografías: una de cuando pesaba 69 kilos y otra actual en 59 kilos.

“El dar el paso hacia una vida saludable me cambió mi estado de ánimo, energía, autoestima, me volvieron las ganas de jugar con la Celeste, arreglarme nuevamente, etc. Va todo de la mano! Ahora sé que se puede lograr y de manera sana. Y este mismo proceso lo he compartido con los que quiero. Para que ellos también puedan sentirse como yo. Y entre ellos obviamente están ustedes!.

Esa es la gran razón! Y me hace tan feliz!!”, declaró.

“Además, el entender en carne propia que lo que más se necesita, además de una buena alimentación, es el apoyo y el que te estén recordando que TÚ PUEDES!, es lo que ha hecho que pueda empatizar y conectar con todos los que han confiado en mi en este gran proceso. Es por eso que tenemos resultados tan maravillosos. Amo lo que hago, amo emocionarme cada vez que veo la alegría en los que están cumpliendo sus metas!!! Ahora a seguir por más!! Vamos que se puede!”, finalizó.