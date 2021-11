“Oren por mí, lucho solo contra todos”: Pablo Vargas publica misteriosos mensajes

Pablo Vargas preocupó a sus seguidores tras subir una serie de historias en su cuenta de Instagram.

“Da, pero no permitas que te utilicen. Ama… pero no permitas que abusen de tu corazón. Confía, pero no seas ingenuo. Escucha.. pero no pierdas tu propia voz. Les pido algo, oren por mí, ya que lucho solo contra todos… Y ustedes me conocen más, que los cercanos”, escribió el exchico Rojo.

Pero eso no fue todo, luego continuó: “Si no fuera por ustedes, ya no estaría, gracias por su cariño. Soy de verdad, imperfecto, pero con un corazón bonito”. “Que alegría y pena a la vez. Lucharé hasta el final”.

Cabe destacar, que las palabras del bailarín generaron una ola de comentarios, la mayoría de ellos para darle ánimo, fuerza, bendiciones y enviarle muchos abrazos, además de expresarle el gran cariño y simpatía que sienten por él.

