La potente respuesta de Nico Yunge tras ser comparado con Helhue Sukni en foto donde se luce maquillado

Nicolás Yunge, el mediático influencer del espectáculo nacional, compartió una nueva fotografía en su cuenta de Instagram y fue comparado con la popular abogada Helhue Sukni.

Es necesario destacar que “Nico” destaca en redes sociales por su particular destreza y habilidades de maquillaje. Por lo anterior es habitual ver fotografías donde se luce con diferentes propuestas de “make up” y peinados.

Ahora, Nico compartió una nueva postal donde donde además viste un polerón amarillo y usa una elegante peluca rubia.

“¿Por que tan obsesionado? ❤️‍🔥”, escribió en la publicación.

La imagen no dejó indiferentes a los seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con más de 3 mil Me Gusta y múltiples donde aplaude su destreza.

Pese a esto, un internauta señaló —en tono de burla— que en la fotografía el joven se parece a la abogada.

El comentario no pasó desapercibido por Nico, quien entregó una potente y caballerosa respuesta.

“Veo que varios me compararon y me siento súper halagado. La conozco a ella y sus hijas, he estado en su casa, una mujer encantadora. ¡Me lo tomo con el mayor de los halagos! ♥️♥️♥️ Aprovechando, le mando muchos cariños @helhuesukni y a sus hijas😘😘♥️♥️”, cerró Nico.

Revisa la publicación a continuación: