Constanza Piccoli sufrió violento portonazo mientras viajaba con su madre: “No se lo deseo a nadie”

Este fin de semana la actriz Constanza Piccoli sufrió de un violento portonazo en la comuna de Vitacura, mientras viajaba en compañía de su madre.

Fue a través de las redes sociales en donde la ex “BKN” dio cuenta de la situación, en donde además le pidió ayuda a sus seguidores para encontrar el vehículo.

Pero esto no fue lo único, ya que también entregó detalles del episodio que sufrió tras ser abordada por estos sujetos.

“A todos los que me han preguntado, les quiero agradecer por la preocupación. He recibido mucho amor en estas horas y eso me hace muy feliz“, fue parte de lo que relató a través de sus historias.

“No se lo deseo a nadie”

En la misma línea también aclaró que tanto ella como su madre están en buenas condiciones. “Fue un susto, es algo que no se lo deseo a nadie. Es una sensación de miedo que no se las puedo describir. Estamos bien, lo material no importa, da lo mismo porque no nos pasó”, explicó.

Finalmente señaló que estos últimos días tampoco han sido fáciles. “Ha sido una semana complicada, un poco difícil y justo me pasó esto. Hay que hacer miles de trámites en Carabineros, PDI, la Fiscalía, el seguro del auto. De hecho el vehículo aún no lo encuentran, y puede que nunca lo hagan, como puede que sí”, sostuvo.