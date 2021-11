“Nadie tiene el monopolio del progresismo”: El duro round de Natalia Valdebenito y José Antonio Neme en Twitter

La comediante Natalia Valdebenito y el periodista José Antonio Neme protagonizaron un duro round en Twitter esta mañana luego de que ella analizara su opinión respecto a los programas de la comunidad LBGTIQ+ en la televisión abierta.

Lo anterior ocurrió luego de una entrevista a Valdebenito en el programa “Me importas tú” que conducen Pamela Lagos y Gonzalo Sepúlveda.

“¿Qué hubiese sido de la vida de Neme si hubiese habido un programa como “Las Gansas” en su infancia?”, se preguntó ella en la oportunidad.

Neme por su parte tomó el tweet de la entrevista para replicar: “Querida @ValdebenitoNata cuando muchos eran proyectos de personas hace 25 años atrás…yo hablé abiertamente de homosexualidad en el departamento de prensa de TVN”.

La aludida respondió fuertemente: ““Proyectos de personas” dejémoslo ahí noma, José. Si no puedes argumentar sin mirar por encima del hombro no tenemos nada que conversar. ¡Te faltan las Gansas en tu vida! Saludos!”

“Claro, ‘proyectos de personas’ porque no habían nacido muchos de ellos. ¿Cuál sería la ofensa?”, le cuestionó José Antonio Neme ante el tono de la comediante.

“Ah, ya. Yo ya di mi opinión y si no te gusta nada puedo hacer y poco me importa. Saludos y pásalo bien”, sentenció la comediante.

Por su parte, el animador de “Mucho Gusto” destacó que él no pertenece a la “cultura de la cancelación”, por lo que “si me gusta o no tu opinión no es relevante”.

“Lo relevante es que la respeto y te hago el contrapunto. Así me relaciono yo. Y te admiro como artista”, cerró.

Querida @ValdebenitoNata cuando muchos eran proyectos de personas hace 25 años atrás…yo hablé abiertamente de homosexualidad en el depto de prensa de TVN. Nadie tiene el monopolio del progresismo. Las plumas son formas -legítimas- pero no necesariamente fondo! https://t.co/VWmDYb9ufN — Jose Antonio Neme (@jananeme) November 8, 2021