Catalina Palacios impacta a sus seguidores con fotografía artística

Catalina Palacios es uno de los exrostros del programa Mekano que sigue teniendo gran cariño del público, quienes siguen sus aventuras por las redes sociales, donde comparte constantemente las cosas que hace en su día a día, llevando una vida consciente y sustentable.

Y ahora, sorprendió a sus fans con una fotografía artística donde se le ve sin cabello y luciendo unas pestañas larguísimas que llamaron la atención de quienes pasaron a ver su muro.

“Hace muchos años aproximadamente el 2007 un artista maquillador y caracterizador @denisbassoc me hizo esta especial sesión de fotos, fue un largo trabajo por qu ela foto no tiene retoque ni efecto, todo fue logrado por sus manos en largas horas de caracterizacion, mi pelo que me llegaba a las caderas esta oculto en un látex, lo encogió y palsto con sus técnicas y luego por horas pego y maquillo este látex del mismo color de mi piel fundiendo con mi cara por eso no se ve el borde, yo quede impactada con su trabajo, es digno de ser contratado para cine”, escribió junto a la fotografía.

Inmediatamente la publicación se llenó de halagos e incluso la llegaron a comparar con maniquí, y la verdad es que lo parece, ¿no creen?