“Otra de tus payasadas, paga la comida de tus hijos”: Soledad Bacarreza arremete contra Franco Parisi

La comentarista deportiva Soledad Bacarreza le envió un duro mensaje al candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, a quien tildó de “sinvergüenza”.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora declaró que “debieran sacar un ley corta para eliminar de la papeleta a Parisi, y que sinvergüenzas como estos dejen de reírse de su propio país”.

La publicación de Bacarreza recibió algunas críticas de parte de los usuarios, tras lo cual volvió a comentar en la misma red social. “Un candidato que no pisa Chile, ¿desde hace cuánto? Que llega (no llega) y no lo dejan salir… ¿Y ahora es el único al que no le resulta el test Covid? ¿Todavía hay gente que no cacha que se candidatea por el negocio? Y que me contesta solo a mí porque soy conocida? Cara de raja“, dijo sin filtro.

Tras esto, Parisi respondió de la siguiente manera: “Esto es lo mas nazi que se ha visto últimamente. Usted tiene todo el derecho a votar por Kast, y también de no gustarle mi candidatura, ¿pero eliminarme? Así está la democracia en Chile. Haga su partido, junte firmas y sea candidata primero“.

Finalmente, la comentarista reaccionó y planteó que “mi voto es secreto @Parisi_oficial. Infórmate bien si vas a asegurar por quien pongo la raya. Otra de tus payasadas, paga la comida de tus hijos, cumple con la ley del país que quieres dirigir y solo después apuntas con el dedo al resto”.