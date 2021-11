“Todo es muy diferente”: El drástico cambio de look de Juan José Alvear de “Protagonistas e la Fama”

El día de ayer se reestrenó “Protagonistas de la fama” por las pantallas de REC TV, la señal del recuerdo de Canal 13.

Juan José Alvear fue uno de los integrantes del primer reality show de la pantalla local, el mismo que por estos días se prepara para lanzar oficialmente su carrera como cantante, a 18 años de su participación en el reality.

“Esto no se trató de que yo dijera ‘quiero lanzar una carrera de cantante’, sino que la canción quedó súper buena y en base a eso decidí lanzar mi carrera de cantante. Es decir, esa canción me llevó a esto”, señala Alvear, agregando que “en el último tiempo aprendí a cantar muchísimo, definitivamente me pegué un salto grandote el año pasado, en especial de materia de personalidad de mi voz”.

En la cuenta de Instagram @juanjochileanproject se podrá seguir todo el proceso de Juan José en su debut musical, a la vez que con la compañía Luces de Broadway próximamente estrenarán una nueva versión de “Canto para una semilla”.

Y más allá de lo artístico, este ex “Protagonistas de la fama” tiene una empresa de escenarios desarmables desde hace 10 años, Escenarios Chile (www.escenarioschile.cl/). “Eso es algo que tengo desde hace un buen tiempo, me ha ido bien con eso y me ha acompañado en mi vida, así que me tiene feliz”, declara al respecto.

A sus 38 años de edad, Juan José Alvear destaca que “yo creo que es muy cierto eso de que los astros se alinean, justo cuando vuelve ‘Protagonistas de la fama’ también lanzaré mi primera canción, por lo que tengo harta convicción de que todo esto va a funcionar”.

“Hoy veo para atrás y no siento que el de ‘Protagonistas de la fama’ sea yo, lo veo desde afuera y puedo decir que hoy soy muy distinto a ese joven que vieron en el reality. Hoy logré, con harto esfuerzo, fortalecerme en libertad en este mundo y eso me tiene muy feliz. He crecido mucho, es como si alguien mirara para atrás su primer día en la universidad o en el trabajo, y claramente todo es muy diferente”, confidencia el ex chico reality.

Acerca de la vuelta a las pantallas de “Protagonistas de la fama”, sintetiza que “es irónico que regrese ahora, pero súper entretenido porque vamos a poder ver un programa de gente que se encuarentenó voluntariamente. Y creo que será atractivo verlo porque ahora todos los chilenos saben lo que es tener amenazados por convivencia en la casa”.

“Protagonistas de la fama”, desde hoy y de lunes a viernes a las 19:00 horas por las pantallas de REC TV, la señal del recuerdo de Canal 13.